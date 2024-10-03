Сообщается, что ударные БПЛА россиян сбивали над 15 областями Украины.

Над Украиной ночью 3 октября Силы обороны сбили 78 вражеских "шахедов", сообщили Воздушные силы ВСУ.

"В ночь на 3 октября 2024 года (с 21.00 02.10 по 07.00 03.10) враг нанес удар по территории Украины ударными БПЛА. Всего радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 105-ти вражеских беспилотников противника типа "шахед" (районы пусков: Орел, Приморско-Ахтарск, Курск - РФ, мыс Чауда - Крым)", - отмечается в сообщении.

Отражали воздушное нападение авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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"В результате противовоздушного боя сбито 78 вражеских ударных БПЛА типа "Shahed" в Киевской, Черкасской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Житомирской, Полтавской, Черниговской, Херсонской, Одесской, Харьковской, Сумской, Днепропетровской, Ривненской и Ивано-Франковской областях", - проинформировали в Воздушных силах.

Также отмечается, что один беспилотник полетел в направлении Беларуси, и еще 23 - локально потеряны в разных регионах Украины, вероятно, в результате активного противодействия РЭБ.

Атака дронами на Киев - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, воздушная тревога в Киеве продолжалась более пяти часов. Первые группы дронов зафиксированы были еще до полуночи, и в течение ночи заходили новые группы.

Согласно данным Киевской городской военной администрации, ни один из вражеских "шахедов" своей цели не достиг. Всего вокруг и над украинской столицей было уничтожено полтора десятка ударных дронов врага.

По данным оперативной сводки КГВА, в результате российской атаки дронов, в Киеве зафиксировано падение обломков в Деснянском районе. Обошлось без разрушений, пожара, информация о пострадавших не поступала.

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