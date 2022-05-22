Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что нельзя допустить победу РФ.

Государственный секретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил в интервью местным телеканалам, что цель Франции заключается в недопущении победы РФ в Украине и в том, чтобы освободить Украину от российских войск.

"Разжигатель войны - это мистер Путин. Мы предоставляем Украине средства, чтобы она сопротивлялась агрессору, но сами в войну не вступаем. Украинцы не провоцировали войну в России. Они стремятся освободиться от страны, которая их оккупирует как суверенное государство", - сказал Клеман Бон.

Недавно президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с президенткой Молдовы Майей Санду предупредил ее, что война может распространиться и на соседние страны от Украины. Также ранее президент Китая Си Цзиньпин в личном разговоре сообщил Макрону, что КНР уважает территориальную целостность Украины и считает необходимым быстрое прекращение огня.

13 апреля Макрон в эфире телеканала France 2 не захотел называть преступления россиян геноцидом.

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