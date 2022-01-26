На момент смерти Рене Роберу было 84 года

Известный французский фотограф Рене Робер умер в Париже. Он пролежал на тротуаре около девяти часов.

Об этом сообщает журналист Мишель Момпонте в Twitter.

"Когда человек лежит на тротуаре, а мы торопимся, давайте проверим его состояние. Давайте остановимся на мгновение", – говорится в сообщении.

Журналист отметил, что его друг был в сознании около пяти или шести часов в одном из самых посещаемых мест в Париже.

"И никто не счел нужным вмешаться... Он не должен был умереть", – написал Момпонте.

Читайте такжеУмер старейший мужчина в мире: он не дожил меньше месяца до 113 летИздание La Libre сообщает, что трагедия произошла еще 18 января в районе Республика. Около 21:30 Робер вышел на прогулку. На данный момент неизвестно, что стало причиной его падения. Предположительно, он мог на какое-то время потерять сознание, а потом у него просто могло не быть сил встать. В это критический момент фотографу никто не помог.

Около 6:00 утра бездомный по имени Саму обратился в службу спасения. Медики госпитализировали пострадавшего. Именитый фотограф умер в больнице из-за сильного переохлаждения.

На момент смерти Рене Роберу было 84 года. Он стал известен в Париже как фотограф, работая над портретами еще в 1950-х годах.

Как ранее сообщал УНИАН, 26-летний сын известного американского актера Майкла Мэдсена Хадсон покончил с собой. Парень был крестным сыном популярного режиссера Квентина Тарантино. Хадсон совершил суицид на Гавайях. Он жил там со своей супругой Карли.

Вас также могут заинтересовать новости: