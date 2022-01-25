Отец погибшего – американский актер Майкл Мэдсен, снявшийся более чем в 170 фильмах.

26-летний сын известного американского актера Майкла Мэдсена Хадсон покончил с собой. Парень был крестным сыном популярного режиссера Квентина Тарантино.

Подробности трагедии сообщает издание The Sun.

"Мы убиты горем и переполнены болью в связи с потерей Хадсона. Его свет будут помнить все, кто знал и любил его", – говорится в обращении семьи.

Известно, что Хадсон совершил суицид на Гавайях. Он жил там со своей супругой Карли.

"Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения. Мы подозреваем, что он совершил самоубийство на острове Оаху", – сообщил пресс-секретарь департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу.

Мать умершего уже отправилась на Гавайи для организации похорон.

Читайте также"Жила для него": известная певица пыталась убить себя после суицида 17-летнего сынаОтец погибшего – американский актер Майкл Мэдсен, снявшийся более чем в 170 фильмах. Наиболее известен благодаря своему участию в таких картинах, как "Бешеные псы", "Донни Браско", "Убить Билла", "Город грехов", "Омерзительная восьмерка".

Вас также могут заинтересовать новости: