Себастьяна Курца, его окружение и высокопоставленных чиновников подозревают в коррупции.

Правоохранители нагрянули с обысками в офис канцлера Австрии Себастьяна Курца, который ранее хотел привиться от COVID-19 российской вакциной. Следственные действия провели еще и в штаб-квартире его партии в Вене (ÖVP).

Об этом пишет Der Standard.

Обыски проходили в рамках дела о злоупотреблении доверием, взяточничестве и коррупции. Следователи пришли в офис партии в центре Вены с ордером на более чем 100 страниц. Кроме того, обыски провели в канцелярии главы правительства.

Среди подозреваемых канцлер Курц, его советник Стефан Штайнер, специалист по связям со СМИ Джеральд Флейшман, генеральный секретарь Министерства финансов Томас Шмид, бывший министр Софи Кармасин, а также братья Вольфганг и Хельмут Феллнер.

Читайте такжеКанцлер Австрии назвал "идеальное место" для встречи Байдена с ПутинымПо данным следователей, были заключены "соглашения о сотрудничестве в области рекламы и СМИ на общую сумму около 1,3 миллиона евро", что позволило "влиять на содержание и время публикаций". При этом Томас Шмид, который на тот момент занимал пост генерального секретаря Министерства финансов, и пресс-секретарь обещали "преимущества для Себастьяна Курца, группы его ближайших приближенных и ÖVP".

В свою очередь партия Курца обнародовала заявление, в котором говорится, что обвинения ложные.

Напомним, что в апреле в Австрии начали расследование о коррупции, фигурантами которого стали чиновники и соратники канцлера Курца. При этом самого Курца еще подозревают в даче ложных показаний парламентскому комитету.

Как ранее сообщал УНИАН, канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался после встречи в Тель-Авиве частным самолетом, который вероятно принадлежит украинскому олигарху-беглецу Дмитрию Фирташу.

Автор: Анастасия Горбачева