В ОБСЕ призывают Россию немедленно прекратить все военные действия.

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид осудили начало президентом РФ Владимиром Путиным военных действий в Украине.

Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

"Решительно осуждаем военные действия России против Украины. Это нападение на Украину подвергает серьезной опасности жизни миллионов людей и является грубым нарушением международного права и обязательств России. Мы призываем к немедленному прекращению всех военных действий", - говорится в заявлении.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину: в ряде городов прогремели взрывы.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых "ЛНР" и "ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари " ДНР "и" ЛНР " Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.