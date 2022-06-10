Нидерланды беспристрастно прислушиваются к мнению Еврокомиссии о предоставлении Украине статуса кандидата на вступление в ЕС.

Нидерланды будут принимать решение о поддержке предоставления Украине статуса кандидата на вступление в ЕС после заключения Европейской комиссии.

Об этом заявил министр иностранных дел Вопке Хукстра, пишет NOS.

По его словам, Нидерланды беспристрастно прислушиваются к мнению Еврокомиссии.

"Европейская комиссия должна принять разумное решение относительно того, что нужно сделать. Тогда вы должны быть готовы смотреть на это открыто, как это сделают Нидерланды", - сказал Хукстра.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Bloomberg, Нидерланды и Дания выступают против предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. А по словам вице-премьер-министра по евроинтеграции Украины Ольги Стефанишиной, в ЕС есть семь стран, которые говорили о других форматах для Украины, а не статусе кандидата, и три из них пока не хотят давать "зеленый свет" для Киева.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Евросоюзе.

Киев заполнил и передал Еврокомиссии опросник, что было необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС. Первая часть опросника содержит политические и экономические критерии, по которым будет оцениваться готовность Украины получить статус кандидата на членство. Вторая - охватывает оценку соответствия украинского законодательства актам права ЕС. Официальный Киев надеется, что в июне страны-члены Евросоюза поддержат решение о статусе Украины как кандидата.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией Евросоюза предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в ЕС ожидается 23-24 июня.

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