Решение принято на основании оценки мер безопасности в штаб-квартире НАТО.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил о решении ограничить доступ для представителей Беларуси в штаб-квартиру Альянса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции по случаю проведения встреч министров иностранных дел и обороны стран-членов Альянс 1 июня в Брюсселе.

"Что касается белорусских чиновников, мы постоянно в НАТО оцениваем меры в области безопасности, и мы решили ограничить доступ для белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО, отталкиваясь от нашей оценки мер безопасности в штаб-квартире", - сказал генсек.

Напомним, в НАТО призывают власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича. Североатлантический совет Альянса просит Беларусь уважать фундаментальные права человека и свободы.

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Задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

Власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Вместе с Протасевичем в аэропорту Минска задержали россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца в СИЗО КГБ.

В Беларуси подозревают, что она может быть причастна к протестам в августе 2020 года. Позднее силовики опубликовали видео допроса Сапеги.

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Автор: Виталий Саенко