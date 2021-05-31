Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг заявил о решении ограничить доступ для представителей Беларуси в штаб-квартиру Альянса.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сообщил на пресс-конференции по случаю проведения встреч министров иностранных дел и обороны стран-членов Альянс 1 июня в Брюсселе.
"Что касается белорусских чиновников, мы постоянно в НАТО оцениваем меры в области безопасности, и мы решили ограничить доступ для белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО, отталкиваясь от нашей оценки мер безопасности в штаб-квартире", - сказал генсек.
Напомним, в НАТО призывают власти Беларуси немедленно и безоговорочно освободить белорусского журналиста Романа Протасевича. Североатлантический совет Альянса просит Беларусь уважать фундаментальные права человека и свободы.
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Задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги
- 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.
- Власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
- Вместе с Протасевичем в аэропорту Минска задержали россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца в СИЗО КГБ.
- В Беларуси подозревают, что она может быть причастна к протестам в августе 2020 года. Позднее силовики опубликовали видео допроса Сапеги.
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