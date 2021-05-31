У Сапеги есть вид на жительство в Беларуси.

Россиянку Софию Сапегу могут помиловать или передать России.

Об этом рассказал Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью “Ъ”.

По его словам, скорее всего, суд состоится в Беларуси.

"Как будет развиваться ситуация дальше, я не могу предсказать, потому что существуют разные варианты. Решением главы государства могут быть приняты решения и о помиловании, и о передаче для отбывания дальнейшего наказания в Россию. Надо подождать",- сказал он.

Читайте такжеВ Беларуси задержан главред Hrodna.life Алексей ШотаОн отметил, что у нее есть вид на жительство в Беларуси.

Задержание Романа Протасевича и Софии Сапеги

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс.

Власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Вместе с Протасевичем в аэропорту Минска задержали россиянку Софию Сапегу. Её арестовали на два месяца в СИЗО КГБ.

В Беларуси подозревают, что она может быть причастна к протестам в августе 2020 года. Позднее силовики опубликовали видео допроса Сапеги.

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Автор: Людмила Жерновская