По данным СМИ, в Альянсе хотят найти позицию, которая устроиа бы всех - и страны-члены и Украину.

В Вильнюсе на саммите НАТО могут объявить о сближении с Украиной и увеличении ее поддержки, но при этом оставят требование проводить реформы.

Предполагается, что такая формулировка устроит и членов Альянса, и власти Украины, передает Euractiv со ссылкой на собственные источники. По сведениям издания, увеличение поддержки предполагает расширение оборонного планирования; подготовку военных ВСУ; инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Один из высокопоставленных чиновников НАТО сообщил, что на саммите члены Альянса дадут Украине месседж об укреплении обороноспособности, но при этом будет указано, что Киев должен продолжать заниматься реформами.

Видео дня

"Фокус заключается в том, чтобы найти формулу, которая удовлетворит всех", – сказал высокопоставленный чиновник НАТО.

Напомним, саммит НАТО в Вильнюсе намечен 11 июля.

Помощь НАТО Украине

Украина уже давно декларирует свое желание вступить в НАТО. Однако, как утверждают эксперты, этого не удасться сделать до окончания войны.

При этом Альянс довольно серьезно укрепляет связи с Украиной и всячески помогает в борьбе с российскими оккупантами. Так, по словам Столтенберга, за год западные союзники предоставили Украине военную помощь на сумму $70 млрд.

Вас также могут заинтересовать новости: