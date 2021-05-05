За использование спутникового телевидения жителям страны грозит год тюрьмы / фото ua.depositphotos.com

Военная хунта в Мьянме запретила жителям страны пользоваться спутниковым телевидением.

Читайте такжеВ Мьянме начались боевые действияПришедшие в результате переворота власти заявляют, что контент зарубежных средств массовой информации "подрывает национальную безопасность, верховенство закона, общественный порядок и поощряет тех, кто совершает измену", сообщает Reuters со ссылкой на мьянманскую государственную телерадиокомпанию MRTV.

Нарушителям грозит тюремное заключение - до 1 года тюрьмы - и штраф 500 тыс. кьят (около 320 долл.).

"Спутниковое телевидение теперь вне закона. Тот, кто нарушает закон о телевидении и видео, особенно люди, использующие спутниковые тарелки, должны быть наказаны лишением свободы сроком на один год и штрафом 500 тысяч кьят", - говорится в сообщении телерадиокомпании.

После переворота 1 февраля доступ к мобильному интернету в стране также практически отсутствует: таким образом власти пытаются подавлять протесты против хунты.

Военный переворот в Мьянме

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Перевод: Катерина Комолова