Украинцам надо учитывать ситуацию с эскалацией израильско-палестинского противостояния, которое сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и массовыми беспорядками во многих городах Израиля.

В Министерстве иностранных дел Украины советуют украинским гражданам воздерживаться от посещения Израиля и Палестины.

Об этом говорится в заявлении МИД.

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«В связи с эскалацией израильско-палестинского противостояния, которое сопровождается ракетно-минометными обстрелами населенных пунктов и массовыми беспорядками во многих городах Израиля, Министерство иностранных дел Украины настоятельно рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в Государство Израиль и Палестину», - подчеркивается в заявлении.

В то же время, гражданам, находящимся на территории Израиля и Палестины, МИД рекомендует соблюдать правила личной безопасности, внимательно отслеживать сообщения и разъяснения местных компетентных органов и их представителей, а также неукоснительно выполнять их указания и инструкции.

В заявлении сказано, что с актуальной информацией о ситуации с безопасностью на территории Израиля можно ознакомиться на веб-сайте командования внутреннего фронта Армии обороны Израиля: https://www.oref.org.il/en.

Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию или возникновения других обстоятельств, требующих немедленного консульского реагирования, украинцам необходимо обращаться в посольство Украины в Государстве Израиль (телефон экстренной связи + 972-546-676-782, электронная почта: [email protected]), дипломатическое учреждение Украины в Палестине (телефон экстренной связи: + 972-59-969-95-61, электронная почта: [email protected]) или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины по телефону: +38 044 238-16-57, электронная почта: [email protected]

«Напоминаем, что остается в силе решение правительства Государства Израиль о запрете въезда на территорию страны иностранцев с территории Украины, в т.ч. граждан Украины в контексте актуальной эпидемической ситуации», - говорится в заявлении.

Обострение палестино-израильского конфликта

Ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что палестинские группировки "Хамас" и "Исламский джихад" заплатят высокую цену за действия против Израиля.

Глава политбюро "Хамаса" Исмаил Хания возложил всю ответственность за происходящее в регионе на Израиль.

Также в израильских городах Лоде и Иерусалиме наблюдаются массовые беспорядки. В Лоде ввели чрезвычайное положение.

Сегодня Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

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Автор: Виталий Саенко