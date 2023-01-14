Власти Российской Федерации наложили санкции на ряд иностранных политиков и дипломатов. Речь идет о 36 британских деятелях.
"Было принято решение дополнительно включить в российский "стоп-лист" ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Соединенного Королевства", — говорится в заявлении пресс-секретаря Министерства иностранных дел России Марии Захаровой.
По ее словам, в список попали:
- министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли;
- министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув;
- канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден;
- министр без портфеля Назим Захави;
- начальник Генерального штаба Патрик Сандерс;
- представители руководства Стратегического командования британских вооруженных сил и Национального центра кибербезопасности.
При этом Захарова заявила, что в российском внешнеполитическом ведомстве "не видят целесообразности" публиковать полный список новых фигурантов санкционного решения, ведь "власти в Лондоне понимают, о ком идет речь".
Санкции против Великобритании - что известно
12 января стало известно, что Российская Федерация внесла в "черный список" 36 представителей кабинета министров, силовых ведомств и журналистов Великобритании.
Ограничения ввели якобы "в связи с антироссийским курсом правительства Великобритании", которое "продолжает активно применять механизм персональных санкций и ведет интенсивную пропагандистскую кампанию с целью дискредитации" России.
Стоит отметить, что Великобритания активно вводила санкции в отношении политиков и олигархов из России, а также Лондон активно поддерживает Киев.