Среди лиц, которые являлись обладателями "золотых виз" в Великобритании, были россияне, в отношении которых впоследствии были введены санкции.
Как сообщает Bloomberg, об этом свидетельствуют данные отчета о выдаче таких виз в течение 2008-2015 годов, который 12 января представила министр внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман.
По словам Браверман, во время мониторинга было выявлено небольшое количество лиц с высоким риском получения богатства незаконным путем.
Также были обнаружены доказательства того, что заявители с высоким уровнем риска использовали финансовые учреждения со слабым контролем. Несколько финансовых учреждений, связанных с мигрантами с высоким уровнем риска, впоследствии получили "значительные штрафы", отметила Браверман.
Кроме того, выяснилось, что среди получателей "золотой визы" были 10 граждан РФ, в отношении которых Великобритания впоследствии ввела санкции.
В отчете, охватившем более 6 тысяч выданных виз, не была представлена информация о том, сколько "золотых виз" были в результате проверки аннулированы и скольким лицам, которые могут представлять опасность, было предоставлено гражданство Великобритании. Из-за этого министра уже раскритиковал в Лейбористской партии.
Золотая виза в Великобритании
С 2008 года в Великобритании действовала правительственная программа, которая предусматривала предоставление так называемой "визы инвестора уровня 1" или "золотой визы". Она давала право проживания в Великобритании инвесторам, вложившим в стране от 2 миллионов фунтов стерлингов (2,4 миллиона долларов).
В 2015 году правила получения "золотой визы" ужесточили. От получателей начали требовать открыть банковский счет в Великобритании до подачи заявления на визу. За 7 лет до этого было выдано более 6 тысяч таких виз.
Программу, которая была популярна среди богатых россиян и китайцев, в 2022 году отменила тогдашний министр внутренних дел Прити Патель. Причиной стали опасения, что она используется лицами, разбогатевшими за счет незаконной финансовой деятельности, коррупции или организованной преступности.