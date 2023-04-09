По некоторым данным, местные жители чувствовали запах газа.

Четырехэтажный дом обрушился в ночь на воскресенье, 9 апреля, во французском Марселе. Перед инцидентом прогремел сильный взрыв.

Издание MediasInfos сообщает, что очевидцы сообщили о сильном запахе газа перед обрушением.

В свою очередь мэра Марселя Бенуа Паяна сообщил, что после обвала возник сильный пожар, который мешал спасателям искать операции. Пожарные более четырех часов борются с огнем

По предварительным данным, в результате обрушения погибли два человека, а пострадавшим оказали медицинскую помощь на месте инцидента. При этом многие люди остались без дома, поэтому местные власти решили временно разместить жильцов обрушившегося здания в детских садах и школах.

Из-за мощного взрыв в 500 метрах вокруг разрушенного дома вылетели окна, а над городом было видно огромное облако дыма.

Взрыв газа в Кропивницком - что известно

Взрыв газа в жилых домах, к сожалению, не редкость не только за границей, но и в Украине, и даже вовремя полномасштабного вторжения России.

Так, 23 марта в Кропивницком во время объявленной воздушной тревоги произошел взрыв газа в многоэтажке. Позже стало известно, что в результате взрыва газа пострадал один человек - владелец квартиры. Его госпитализировали в областную больницу.

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