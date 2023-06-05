Власти ситуацию не комментируют, но в сети появились видео задержаний заговорщиков.

В Кыргызстане местные силовики провели массовые задержания, как утверждается, участников возможного государственного переворота. Об этом пишет издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.

"Группа лиц готовила захват власти насильственным путем. Кого именно задержали спецслужбы, пока неизвестно", – говорится в сообщении.

Кыргызская редакция "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники тоже подтверждает задержания якобы заговорщиков, планировавших переворот. Утверждается о задержании как минимум 10 человек.

Официальных комментариев властей на этот счет пока не было. Однако факт задержаний подтверждается соответствующими видеозаписями, попавшими в сеть. Правда, пока не ясно, действительно ли задержанные готовили переворот в стране.

Ситуация в Кыргызстане – последние новости

На днях президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил о желании его страны укрепить отношения с Европейским союзом. Страну, которую принято считать сферой влияния России, посетил президент Совета ЕС, Шарль Мишель.

Хотя Кыргызстан формально является военным (ОДКБ) и экономическим (ЕвразЭС) союзником России, в мае здесь показательно осудили на 10 лет тюрьмы местного жителя, который воевал против Украины в составе российских войск.

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