Нападение на военнослужащего произошло 11 июля в городе Судаке.

В Крыму местные оккупантские власти задержали подозреваемых в избиении российского военного с оккупантским символом.

Об этом рассказал "советник главы по информационной политике" оккупированного Крыма Олег Крючков.

Также он сообщил, что нападение на военнослужащего произошло 11 июля в городе Судаке. Оккупант проходил лечение в местном санатории, на него напали на набережной города. По словам Крючкова, нападавших было трое, а поводом стал знак оккупантов на его одежде.

"Реакция будет запредельно жесткой", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Подмосковье на тренировке зарубили атамана казачьих войск. Во время тренировки он неудачно зашел за спину своего спарринг-партнера, 64-летнего Алексея Петухова, и получил удар саблей в грудь. Травма оказалась смертельной и Капитонов умер до приезда медиков.

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