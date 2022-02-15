Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин "готов к переговорам".
Об этом Песков сообщил в комментарии журналистам CNN.
По мнению пресс-секретаря Кремля, "Путин всегда требовал переговоров и дипломатии".
"Фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам", — сказал он.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал Путину, что он видит "шанс" для дипломатического диалога с Западом по вопросам безопасности России, заявив, что он рекомендует продолжать такие усилия.
Напомним, Лавров также сообщил, что в РФ недовольны первой частью ответа США по "гарантиям безопасности". Ответ Москвы на предложение Запада уже сформулирован на 10 страницах.
По его словам, ответ Вашингтона состоит из двух частей.