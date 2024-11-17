Юрий Кобзар

Считается, что сейчас серийно гиперзвуковые ракеты производят только Россия и Иран.

Индия провела успешное испытание свои первой гиперзвуковой ракеты. Об этом сообщил министр обороны этого государства Раджнат Сингх.

"Индия достигла важной вехи, успешно проведя летные испытания гиперзвуковой ракеты большой дальности. Это исторический момент, и это значительное достижение поставило нашу страну в группу избранных наций, которые обладают такими критически важными и передовыми военными технологиями", - написал он на платформе Х.

По словам индийского министра, испытания прошли на необитаемом острове Абдул Калам, расположенном в Бенгальском заливе у побережья индийского штата Одиша.

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Сингх поздравил с этим "колоссальным достижением" научно-исследовательское подразделение Минобороны, вооруженные силы и промышленность Индии.

Почему крупные государства стремятся получить гиперзвуковое оружие

Гиперзвуковое оружие - это новейший класс вооружения (в первую очередь крылатых и баллистических ракет), способный двигаться со скоростью более чем в пять раз больше скорости звука (то есть более около 6 200 км/ч). Кроме того, важной особенностью такого оружия является его способность маневрировать во время полета, что делает его значительно более сложным для обнаружения и перехвата современными системами противоракетной обороны.

Таким образом владение гиперзвуковыми ракетами дает государству стратегическое преимущество над странами, которые не имеют такого оружия. Наличие такого оружия в теории гарантирует способность поражать важные цели на территории противника.

Считается, что на сегодня готовые гиперзвуковые ракеты имеют только Россия и Иран. В случае РФ речь идет о ракетных системах "Кинжал", "Авангард" и "Циркон". Однако военные эксперты неоднократно критиковали эти ракеты, указывая на то, что они лишь небольшую часть траектории летят с гиперзвуковой скоростью и поэтому не могут считаться полноценно гиперзвуковыми. К тому же "Кинжалы" и "Цирконы" неоднократно сбивались украинской ПВО.

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Как гиперзвуковые свои ракеты серии "Фаттах" подает Иран. Об их настоящих характеристиках тоже известно мало.

На разных стадиях разработки или тестирования находятся гиперзвуковые ракеты в Китае, Британии, Франции, Австралии, КНДР, Японии и США.

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