О помощи в раскрытии преступления "лично" просит жертва убийства.

В Нидерландах полиция прибегла к творческому, но немного жуткому способу поиска преступника. На одной из улиц Амстердама жертва убийства "лично" просила прохожих о помощи в раскрытии дела, пишет The Washington Post.

В 2009 году 19-летняя девушка по имени Бернадетт Сабо была найдена мертвой в своей "рабочей комнате" в районе красных фонарей в Амстердаме. Она получила десятки ножевых ранений, но следователи так и не смогли найти виновного, и убийство Сабо осталось не раскрытым.

Однако нидерландские следователи убеждены, что свидетели, которые могли бы пролить свет на убийство, на самом деле существуют. Чтобы найти их, полиция прибегла к крайне необычному способу. С разрешения родственников погибшей специалисты сделали компьютерную визуализацию с внешностью Бернадетт Сабо. И теперь эта виртуальная девушка в виде голограммы лично просит прохожих о помощи в раскрытии ее убийства.

Полиция установила экраны на доме в районе красных фонарей, на которых рассказывается трагическая история Сабо. На отдельном экране рядом демонстрируется голограмма с изображением "живой" Сабо в натуральную величину, которая сидит и смотрит на квартал красных фонарей.

Голографическая девушка время от времени жестикулирует прохожим и будто приближается к стеклу экрана, дышит на него, заставляя его запотевать, после чего на стекле появляется слово "Помогите".

"Это впервые, когда мы делаем что-то подобное, и, честно говоря, мы немного нервничаем. Мы хотим справедливости для Бетти, ее семьи и друзей", - сказал в пресс-релизе Бенджамин ван Гог, координатор полицейской группы розыска Амстердама.

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