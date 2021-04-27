Экипаж обследовал популяцию белых медведей в регионе.

В результате падения вертолета недалеко от залива Резольют в районе Нунавут (Канада) погибли три человека.

Об этом пишет местное издание CBC.

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Экипаж на AS350-B2 обследовал популяцию белых медведей в регионе. Все на борту погибли.

Обломки транспорта обнаружили примерно в 22 километрах на юго-запад от бухты Резольют – после неудачной попытки авиакомпании выйти на связь с вертолетом.

Имена погибших пока не разглашают.

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Автор: Яна Ставская