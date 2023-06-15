Берлускони нанял скульптора Пьетро Касчеллу для строительства мавзолея в начале 1990-х годов.

Тело бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони будет кремировано, а его прах перенесен в семейный мавзолей на территории его виллы в северном городе Аркоре. Об этом сообщил Reuters источник, близкий к семье.

В Миланском соборе сегодня прощались с экс-премьером Италии Сильвио Берлускони. Местные журналисты отмечают, что на площади перед собором собрались около 20 000 человек. Толпа на площади кричала: "Grazie Presidente!" ("Спасибо, президент!").

После государственных похорон в среду гроб вернут на виллу Сан-Мартино, недалеко от Милана, чтобы дождаться кремации, которая состоится в храме крематория Валенциано Панта Рей, недалеко от города Алессандрия.

Берлускони, скончавшийся в понедельник в возрасте 86 лет, нанял скульптора Пьетро Касчеллу для строительства мавзолея в начале 1990-х годов.

Первоначально Берлускони построил его, чтобы похоронить себя, членов своей семьи и друзей, но затем узнал, что закон разрешает хоронить тела только на общественных кладбищах, сообщил его давний друг и искусствовед Витторио Сгарби. Однако прах можно поместить в мавзолей.

Итальянские СМИ описали его как строение из белого мрамора с подземным моргом. В центре стоит саркофаг, сделанный для Берлускони, а на стенах вырезан фриз, изображающий цепи, а завязанные кольца считаются символом семейного союза.

Смерть Берлускони - детали

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони умер на 87-м году жизни. Отмечается, что Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане, куда он вернулся 9 июня.

Экс-премьера Италии повторно госпитализировали после выписки из больницы в прошлом месяце, где он более шести недель лечился от легочной инфекции, связанной с хронической лейкемией.