По словам Огрызко, на предложенный Италией план Украине можно не обращать внимание.

За "мирным планом", предложенным Украине Италией, на самом деле стоит Москва, пытаясь реализовать свою линию руками других стран.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко в интервью "Обозревателю".

"Это удивительно, потому что обычно любой план, если он касается какой-либо страны, с той страной он, по меньшей мере, обсуждается и даже согласуется. Если это касается вас, то без вас такие вещи делать просто неэтично. Есть же формула: ничего об Украине без Украины. Но здесь, видите ли, на это не обратили никакого внимания и просто сразу подали план в ООН. Это абсолютно недееспособная организация, которая ничего не может и ничего не будет делать, потому что любую разумную инициативу тут же заблокирует Россия на пару с Китаем", - отметил он.

Говоря о плане Италии, Огрызко отметил, что "там вылезают московские уши". Поэтому, по его мнению, на этот план не следует обращать внимания.

"Мне кажется, наш украинский МИД поступил вполне правильно, сказал, что мы изучаем его, но это такая дипломатическая форма послать корабль в известном направлении", - резюмировал он.

"Мирный план" Италии для Украины

Как сообщал УНИАН, Италия разработала "мирный план" для Украины, состоящий из четырех этапов. План предусматривает:

прекращение огня и ликвидация линии боевых столкновений под наблюдением ООН;

вступление Украины в краткие сроки в ЕC и ее нейтральный статус без присоединения к НАТО;

соглашение между Украиной и Россией по "оспариваемым территориям" Донбасса и Крыма для разрешения противоречий по международно-признанным границам;

новый многосторонний договор о мире и безопасности в Европе, который должен обеспечить контроль за вооружениями и предотвращение конфликтов.

Предполагается, что на каждом отдельном этапе будет проверяться выполнение обязательств, взятых на себя сторонами, чтобы можно было перейти к следующему этапу.