Он известный в интернете как Эль-Риситас или Хохотун.

В испанской Севилье умер актер и комик Хуан Хойя Борха, известный всему миру по видео с хохочущим мужчиной.

Актеру было 65 лет, а причиной его смерти стал внезапный рецидив болезни сердечно-сосудистой системы, пишет издание ABC.

В прошлом году комику ампутировали ногу из-за проблем с сосудами - с тех пор он находился в больнице.

История видеомема о хохочущем испанце

Видеозапись с рассказом пожилого испанца о том, как он начал работать в прибрежном ресторане, была сделана в 2007 году. В ней комик по прозвищу Хохотун рассказал о забавном случае, произошедшим с ним в один из первых дней на работе. По словам испанца, один из коллег посоветовал ему не мыть сковороды, а оставить на берегу моря, чтобы песок очистил их. Хуан прислушался к совету и на утро недосчитался почти двадцати сковород. Владелец ресторана отправил его за заменой, после чего Хуана в ресторане больше никто не видел.

Позднее ролик стал предметом для множества пародий: люди подставляли свои истории вместо оригинальной, сопровождая их смехом героя мема.

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Автор: Олег Давыгора