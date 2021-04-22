Подлодка попросила разрешение погрузиться, и связь с ней прервалась. В составе экипажа 53 человека.

Недалеко от острова Бали перестала выходить на связь подводная лодка KRI Nanggala 402 Военно-морских сил Индонезии. Власти уже начали поиски, однако в случае если произошло обесточивание, запасов кислорода на борту может хватить примерно до субботы.

Глава военно-морского флота страны, адмирал Юдо Маргоно заявил на пресс-конференции в четверг, 22 апреля, что в случае отключения электроэнергии на подводной лодке достаточно кислорода на 72 часа, сообщает cna.

"Мы потеряли связь с судном вчера в 3 часа ночи, так что его хватит до 3 часов ночи субботы", - сказал адмирал.

Читайте такжеИндонезию всколыхнуло мощное землетрясениеПодводная лодка пропала в среду, 21 апреля, с 53 людьми на борту во время торпедных учений в водах северного Бали. Связь с судном была потеряна около 4:30 утра, после того как оно попросило разрешение на погружение в 3 часа ночи.

"Мы настроены оптимистично, надеемся на лучшее", - добавил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

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Перевод: Катерина Комолова