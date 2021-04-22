Недалеко от острова Бали перестала выходить на связь подводная лодка KRI Nanggala 402 Военно-морских сил Индонезии. Власти уже начали поиски, однако в случае если произошло обесточивание, запасов кислорода на борту может хватить примерно до субботы.
Глава военно-морского флота страны, адмирал Юдо Маргоно заявил на пресс-конференции в четверг, 22 апреля, что в случае отключения электроэнергии на подводной лодке достаточно кислорода на 72 часа, сообщает cna.
"Мы потеряли связь с судном вчера в 3 часа ночи, так что его хватит до 3 часов ночи субботы", - сказал адмирал.
Читайте такжеИндонезию всколыхнуло мощное землетрясениеПодводная лодка пропала в среду, 21 апреля, с 53 людьми на борту во время торпедных учений в водах северного Бали. Связь с судном была потеряна около 4:30 утра, после того как оно попросило разрешение на погружение в 3 часа ночи.
"Мы настроены оптимистично, надеемся на лучшее", - добавил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Вас также могут заинтересовать новости:
- На французской атомной подлодке произошел взрыв
- В России 78-летнего ученого обвинили в продаже Китаю секретных данных о подлодках
- Военные США обнаружили российскую подлодку у берегов Аляски
- Путин признавался Клинтону, как хотел "спустить на тормозах" шумиху из-за гибели "Курска": найдена стенограмма
- В Дании осужденный за убийство журналистки изобретатель попытался сбежать из тюрьмы (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram