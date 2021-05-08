Столкновения вспыхнули в последний день священного для мусульман месяца Рамадан.

В последний день священного для мусульман месяца Рамадан на Храмовой горе в Иерусалиме произошли столкновения между палестинцами и силами правопорядка Израиля.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на The Jerusalem Post.

Правоохранители сообщили, что применили силу после того, как "сотни подозреваемых стали бросать камни, бутылки и другие предметы в силы безопасности".

Согласно данным в полиции Израиля, травмы получили не менее 17 силовиков и 163 палестинца.

📹 من المواجهات المندلعة في باب العامود بالقدس المحتلة pic.twitter.com/UvE5d1w6Yn — وكالة صفا (@SafaPs) May 7, 2021

После столкновений пограничные силы Израиля решили заблокировать Дамасские ворота, которые открывают дорогу к мусульманскому кварталу Иерусалима.

Violent clashes taking place at the Temple Mount between Palestinians and Israel police officers pic.twitter.com/IjlphjV04w — Anna Ahronheim (@AAhronheim) May 7, 2021

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На ситуацию отреагировал лидер палестинского исламского движения "ХАМАС" Исмаил Гания, который попросил израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху "не играть с огнем", поскольку "это борьба, в которой вы, ваша армия, ваша полиция и вся ваша страна не сможет победить".

Президент Палестины Махмуд Аббас призвал созвать Совет Безопасности ООН. Действия Израиля осудили также Власти Катара и Иордании.

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Автор: Олег Давыгора