В Восточном Иерусалиме водитель авто протаранил толпу.
Читайте такжеИзраиль заявляет об обстреле почти тремя тысячами ракет из Газы (видео)Об этом со ссылкой на предварительную информацию полиции сообщает The Times of Israel.
Инцидент произошел на Наблус-роуд в районе Шейх-Джарра. Несколько человек получили ранения. Правоохранители сообщили, что водителя "нейтрализовали", однако подробности не уточняли.
По информации израильской национальной медицинской службы Маген Давид Адом, медики оказывают помощь шести раненым. По некоторым данным, пострадавшие - полицейские.
#BREAKING Several wounded in suspected ramming attack in #SheikhJarrah, Jerusalem: reports pic.twitter.com/huoFrRkhnN— Guy Elster (@guyelster) May 16, 2021
Reports of a ramming in Sheikh Jarrah, Jerusalem. pic.twitter.com/br2ppzL5LS— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 16, 2021
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