Люди вышли на митинг против действий правящей партии "Грузинская мечта", но против них использовали силу.

В ночь на 29 ноября в столице Грузии, Тбилиси, происходили массовые столкновения протестующих и полиции. Люди вышли на улицы после объявления правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" об остановке переговоров о вступлении в Евросоюз до 2028 года.

"Протестующие стали запускать петарды. В ответ полиция применила водомет. Участников акции все дальше оттесняют в сторону площади Республики", - писало издание Paper Kartuli в Telegram ночью. Кроме того, в интернете распространяются множество кадров столкновений.

Также сообщается, что уже к утру силовики "зачистили" проспект Руставели около здания парламента и разогнали протестующих, проведя десятки жестких задержаний и преследований — людей вытащили даже из одной из местных аптек. В Министерстве внутренних дел Грузии уточнили, что всего было задержано 43 человека.

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Проект "Радио Свобода" "Эхо Кавказа" добавил, что в результате жестких действий силовиков пострадали около 15 журналистов. Однако точное количество пострадавших — неизвестно.

Действия правоохранителей прокомментировала президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она, в частности, обратила внимание на задержание митингующих в одной из аптек, заявив, что теперь в стране нет ни одного безопасного места — ни в аптеке, ни в церковном дворе.

"Российское правительство, российские методы", - написала Зурабишвили в X (Twitter).

Протесты в Грузии и их причина - что известно

Ранее УНИАН сообщал, что грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил об остановке переговоров по вступлению в ЕС до конца 2028 года и об отказе от европейских грантов.

"Абсолютно неприемлемо рассматривать интеграцию в Европейский Союз как милостыню, которую Европейский Союз должен нам подать. Мы видим, что европейские политики и бюрократы используют выделенные гранты и кредиты как шантаж против Грузии", - сказал он.

После этого люди начали массово собираться на улице. Вместе с ними была и Зурабишвили, вместе они отправились к площади Свободы.

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