Президент Грузии Саломе Зурабишвили также появилась на митинге.

В Грузии вспыхнули протесты после того, как премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил об отказе от переговоров по вступлению в ЕС. Люди собрались возле центрального офиса правящей пророссийской партии "Грузинская мечта" и здания парламента в Тбилиси.

Как сообщает "Эхо Кавказа", акция протеста была организована через социальные сети. Уже есть информация о первых столкновениях с силовиками и задержаниях.

Президент Грузии Саломи Зурабишвили также появилась на митинге. Она направилась к площади Свободы, где собрался спецназ.

"Вы служите России или Грузии? Кому вы давали клятву? Меня интересует ответ. Вы не отвечаете", – обратилась она к силовикам.

SOVA сообщает, что президент уже провела срочные консультации с дипломатическим корпусом и оппозицией, после которых заявила о "точке в конституционном перевороте" в стране:

"Сегодня была поставлена точка в конституционном перевороте, который длится несколько недель или даже месяцев. Поставлена точка в движении от Европы к России. Если кто-то имел какие-то сомнения, то сегодня эти сомнения развеялись".

Зурабишвили добавила, что "несуществующая, нелегитимная власть провозгласила не мир, а войну – собственному народу, собственному прошлому и собственному будущему". И на этом пути "нет ни грузинской государственности, ни независимости, ни будущего без России".

Она также акцентировала, что через считанные минуты после заявления грузинского премьера о приостановлении переговоров о вступлении в ЕС, российский диктатор Владимир Путин "выразил свое удовлетворение и оценил власти Грузии за их покорность". Президент призвала Запад помочь грузинскому народу. Главной задачей Зурабишвили назвала назначение и проведение новых парламентских выборов.

Вступление Грузии в ЕС: что предшествовало

В октябре 2024 года в Грузии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала пророссийская партия "Грузинская мечта", которая набрала более 50% голосов.

Однако не обошлось без фальсификаций, о которых заявляли и независимые наблюдатели. Оппозиция отказалась признавать результаты выборов.

Избирательная комиссия, которая ранее признала выборы свободными и честными, сообщила, что проведет пересчет голосов на 5 случайно выбранных избирательных участках в каждом из 84 избирательных округов Грузии. Когда будут объявлены результаты, не сообщалось.

Отметим, что Саммит Европейского Совета объявил о фактическом приостановлении вступления Грузии в Европейский Союз. Произошло это еще до парламентских выборов.

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