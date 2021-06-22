Теперь маски нужно будет носить только в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

С сегодняшнего дня в Грузии отменяется обязательное ношение масок на открытом воздухе, в том числе в парках и на улице, а с 1 июля в стране перестанет действовать комендантский час.

Об этом заявил глава оперативного штаба Межведомственного координационного совета Георгий Гибрадзе.

Теперь маски нужно будет носить только в общественном транспорте и в закрытых помещениях.

Читайте такжеУкраина и Грузия обсудили взаимное признание свидетельств о вакцинации от COVID-19Рестораны и кафе в Грузии с 1 июля будут принимать посетителей только до полуночи, несмотря на отмену комендантского часа.

«Ограничения по ресторанам сохраняются. Рестораны будут открыты только до 24:00. По истечении этого времени рестораны работать не будут, как и другие развлекательные заведения, очевидно, что и ночные клубы. Кроме того, аналогичные ограничения распространяются и на рестораны в гостиницах», - сказал Гибрадзе.

Кафе или рестораны можно будет посещать как в будни, так и в выходные, занимать столик как на улице, так и в помещении, передает newsgeorgia.

При этом ограничение сохраняется на большое количество гостей – нельзя отмечать юбилеи, свадьбы или поминки, в которых участвует больше 10 человек.

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Автор: Ирина Погорелая