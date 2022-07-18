Будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Операция по извлечению 8 тел членов экипажа Ан-12, потерпевшего крушение у города Кавала в Греции, завершена.

Об этом сообщает греческая корпорация телерадиовещания (ERT).

Пожарные в первой половине дня начали операцию по вывозу тел 8 членов экипажа самолета Ан-12 с места аварии.

"Тела будут забраны, чтобы их можно было перевезти для судебно-медицинской экспертизы, которая будет проведена немедленно похоронным бюро, которое имеет контракт с правительством Украины", - сказал мэр муниципалитета Пангайо Филиппос Анастасиадис.

После падения самолета около 23:00 в субботу, 16 июля, полиция установила оцепление вокруг места крушения, ограничив приближение к нему.

В результате пожара, вспыхнувшего из-за падения самолета, район вокруг покрыл удушливый дым. Образцы почвы, флоры и воды, взятые на месте аварии, были отправлены на изучение. Специальная команда армии установила, что на месте аварии нет никаких опасных или ядовитых веществ.

"Согласно измерениям на месте происшествия, опасных веществ обнаружено не было. Сейчас в создании безопасных проходов принимают участие квалифицированные кадры греческой армии и 30 пожарных", - заявил пресс-секретарь пожарной охраны Яннис Артофіос.

Напомним, в ночь на 17 июля самолет Ан-12 разбился на западе от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Он выполнял рейс из аэропорта "Константин Великий" в Сербии в столицу Иордании - Амман.

Экипаж до катастрофы успел предупредить о проблеме с одним из двигателей, однако не удалось совершить аварийную посадку, так как самолет загорелся еще в воздухе, быстро снизился, а затем упал на землю, после чего произошел взрыв.

На борту транспортного украинского Ан-12, который разбился в Греции во время выполнения коммерческого рейса Сербия-Иордания-Бангладеш, был "опасный груз", сообщили в МИД Украины.

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