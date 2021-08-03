Кулеба поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности украинцев в связи с опасностью.

В Греции, страдающей от аномальной жары и лесных пожаров, из-за распространения огня власти начали эвакуацию пригорода Афин Варимбомби.

Об этом сообщает Katherimini.

"Жители десятков домов были эвакуированы на севере Афин после того, как пожар в лесных массивах вблизи пригорода Варимбомби вышел из-под контроля и расширился до трех новых фронтов. Все это происходит на фоне аномальной жары", - говорится в сообщении.

Сначала огонь вспыхнул возле бывшей летней королевской резиденции в Татое в полночь во вторник, но впоследствии распространился, из-за чего пришлось эвакуировать поселение Адамс и закрыть участок национальной магистрали.

Кроме того, власти эвакуировали детский лагерь вблизи главной площади Варимбомби, зеленого пригорода и популярного места отдыха для горожан.

Управление гражданской защиты Греции призывает людей покинуть районы пожара.

Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter, никто из украинцев не пострадал из-за масштабного пожара в пригороде Афин.

По его словам, он поручил дипломатам в Греции круглосуточно отслеживать потребности наших граждан в связи с опасностью.

"По состоянию на текущий момент информации о пострадавших украинцах нет. Украина солидарна с дружественной Грецией и готова при необходимости оказать необходимую помощь", - написал Кулеба.

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Пожары в Греции: что необходимо знать

28 июля 2021 года появилась информация о том, что в Греции вспыхнули лесные пожары. Огонь накрыл населенные пункты Стаматов и Родополи.

Служба гражданской защиты разослала жителям пострадавшего района СМС-сообщения с призывом как можно плотнее закрыть окна и двери в домах.

Ликвидацию пламени затруднял сильный ветер. Пожарные службы выражали беспокойство, что пламя может перейти на соседние населенные пункты.

Авторы: Надя Пришляк, Тамара Отовская