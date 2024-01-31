Есть признаки того, что между премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и президентом РФ Владимиром Путиным есть договоренность о разделе Украины.

Ультраправые партии Венгрии и Румынии ждут пакта Дональда Трампа и Владимира Путина для разделения Украины, если на выборах президента США одержит победу именно Трамп, а Украина проиграет в войне.

Военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал заявления отдельных ультраправых политиков из Венгрии и Румынии, которые выражают стремление аннексировать отдельные украинские территории в случае проигрыша Украины в войне с Россией.

Дикий связал такие настроения с ожиданием ультраправыми партиями мира избрания президентом США Дональда Трампа в конце этого года, который якобы сразу же договорится с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Люди, которые это озвучивают, партии, которые это озвучивают-они живут в ожидании того, что я назвал бы пактом Трампа-Путина... Эта договоренность будет предусматривать-это будет фактически разбор Украины. Это будет возвращение к границам, которые были до Второй мировой войны. Мы хорошо знаем, что это предложение России фактически звучало", - сказал Дикий в эфире телеканала "Прямой".

В частности, еще до начала войны россияне отправляли с такой миссией в соседние с Украиной страны раньше своего политика Владимира Жириновского, который фактически выполнял роль голоса Путина.

"Ездил тогда Жириновский по соседним с нами странам с этим предложением. Поляки тогда его послали. румыны тогда его послали, а вот мадьяры, между прочим, не послали", - отметил Дикий.

Он отметил, что ситуация в этом вопросе в Венгрии и Румынии очень разнится.

"В Румынии ультраправое крыло-это пока маргиналы. А они озвучивают это, а нынешняя румынская власть реально против... потому что прекрасно понимает, что членство в НАТО и в Евросоюзе несравненно ценнее для румынского народа и они не будут такой размен даже сейчас рассматривать", - сказал Дикий.

Говоря о Венгрии он напомнил, что 25 февраля 2022 года венгерская армия стояла в боевых порядках на границе с Украиной.

Дикий уверен, что на самом деле премьер-министр Венгрии Виктор Орбан совсем не прочь захватить Закарпатье.

"И есть четкие признаки, что у них с Путиным такая договоренность - что в случае оккупации Украины на Закарпатье москали не претендуют, а оно отходит Орбану как верному надежному союзнику", - подчеркнул Дикий.

Война в Украине - заявления об аннексии

Недавно лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцки заявил, что если Украина проиграет в войне, то Будапешт заберет Закарпатье.

Кроме того, лидер румынской Партии Aur Клаудиу Тарзиу заявил о территориальных претензиях к Украине. Речь идет в частности о Южной Бессарабии, Северной Буковине, Земле Герца и Закарпатье.

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