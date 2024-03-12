Президент Франции намерен провести парламентские дебаты, чтобы все партии определились со своей позицией по Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал провести парламентское голосование по вопросу о военной поддержке Украины со стороны Франции. Политик таким образом пытается привлечь внимание к позиции ультраправых в отношении России.

Издание Financial Times пишет, что президент Франции фактически заставляет обе палаты парламента занять позицию по оборонному соглашению с Киевом. Отмечается, что Макрон пытается напомнить избирателям о былой близости Марин Ле Пен с президентом РФ Владимиром Путиным в попытке сбить популярность партии "Национальное объединение", которая сейчас на 12 пунктов опережает центристский альянс.

"Цель дебатов - заставить все политические партии отчитываться и разоблачить лицемерие", - сказал Бенжамин Хаддад, депутат от центристской партии Макрона "Возрождение". "Ультраправые говорят, что поддерживают Украину, но это просто неправда, если посмотреть на их послужной список".

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Издание пишет, что заявления Макрона о возможной отправке западных войск в Украину напугали общественность, вызвали осуждение со стороны всех политических кругов и спровоцировали острую дискуссию о том, как далеко должна зайти Франция, чтобы помочь Украине.

Опросы показали, что 79% населения выступают против участия французских войск в боевых действиях в Украине, но 52% поддержали бы отправку солдат для выполнения вспомогательных функций. Среди избирателей Макрона растет поддержка отправки большей военной и экономической помощи Украине, в то время как избиратели Ле Пен все меньше поддерживают эти меры.

Жордан Барделла, протеже Ле Пен, заявил, что его партия поддерживает Украину. Однако он раскритиковал Макрона за то, что тот якобы стирает любые "красные линии" по отношению к России, назвав его "безответственным и крайне опасным для мира во всем мире". RN не поддержит ни размещение французских войск, ни вступление Украины в ЕС, заявил Барделла.

Эрик Чиотти, лидер консервативной партии Les Republicains, заявил, что предложение о вводе войск не имеет смысла, и обвинил Макрона в попытке сфабриковать дебаты, чтобы спасти свою европейскую кампанию.

Стратегия Макрона стала главной темой предвыборной кампании его центристского альянса в Лилле. В своей пламенной речи премьер-министр Габриэль Атталь осудил "мягкость и слабость" партии Ле Пен в отношении России.

"Давайте вспомним, что они говорили, что "восхищаются" Владимиром Путиным... отказались осудить вторжение в Крым, и что в течение многих лет именно Россия финансировала их партию", - сказал Атталь. "Если бы это зависело от них, - добавил он, - Франция поставляла бы "оружие России, чтобы раздавить украинцев".

В ответ RN заявила, что критика Атталя - это чушь, отрицала какую-либо мягкость по отношению к России и добавила, что вернула кредит российскому банку. В преддверии голосования во вторник Барделла заявил, что RN воздержится от голосования, и осудил кампанию Макрона за то, что тот сосредоточился на вопросах, которые далеки от "повседневных приоритетов" французов, таких как "цены на энергоносители, преступность и иммиграция".

Пакт о военной помощи, подписанный Макроном в прошлом месяце с президентом Украины Владимиром Зеленским, предусматривает выделение 3 млрд евро в этом году. Это соответствует обещанию Великобритании выделить 2,5 млрд фунтов стерлингов в этом году, но гораздо меньше 7,1 млрд евро, обещанных Германией.

Как и другие двусторонние пакты, он включает в себя лишь тщательно обдуманные формулировки, поддерживающие "европейские и евроатлантические устремления Украины, включая вступление в Европейский союз и Нато", и ничего о войсках.

По словам члена парламента от партии Макрона, заявки Украины на вступление в НАТО и ЕС, а также идея Макрона о расширении "присутствия войск на земле", скорее всего, будут занимать важное место в парламентских дебатах, поэтому результаты голосования трудно предсказать.

Муджтаба Рахман, управляющий директор Eurasia Group, сомневается, что Макрону было разумно выставлять поддержку Украины на голосование и делать ее важной частью своей предвыборной кампании в Европе.

"Это может привести к обратному результату", - сказал он. "Задавать трудные вопросы о том, что Запад готов сделать для поддержки Украины, похвально, но это не обязательно хорошая политика".

Войска НАТО в Украине - что заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что существует теоретическая возможность, что в Украину могут отправить войска НАТО. Позже он еще раз подтвердил свои намерения, добавив, что такой сценарий возможен в случае значительного ухудшения ситуации на фронте - прорыв войск РФ к Киеву или Одессе.

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