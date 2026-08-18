В Германии осудили украинца по делу о подготовке взрывов с использованием почты

Еще двоих украинцев оправдали из-за отсутствия доказательств.

Высший региональный суд Штутгарта приговорил 30-летнего украинца по делу о подозрении в изготовлении взрывных устройств с целью отправки их в почтовых посылках для совершения взрывов на территории европейских стран. Организатором этой операции выступала российская разведка. Об этом говорится в сообщении Reuters.

В частности, как свидетельствуют материалы суда, трое граждан Украины были причастны к отправке из Германии в Украину двух посылок с GPS-трекерами и запасными частями к автомобилям. Эти украинцы использовали украинскую почтовую службу в рамках операции, инициированной неназванной российской государственной структурой.

В суде отметили, что для российских организаторов заговора цель этих почтовых отправлений заключалась в том, чтобы выявить потенциальные возможности для будущих диверсионных действий.

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По решению суда 30-летнего украинца приговорили к одному году и трем месяцам лишения свободы за то, что он действовал в качестве агента с целью саботажа. Однако его не будут заключать в тюрьму, поскольку считается, что он отбыл свое наказание во время содержания под стражей в период досудебного следствия.

Вместе с тем, двух других обвиняемых оправдали из-за отсутствия доказательств того, что они сознательно были причастны к сговору с целью совершения таких нападений.

Европейские правительства уже обвиняли Москву в проведении длительной кампании диверсионных атак в рамках "гибридной войны" против стран, поддерживающих Украину после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

В суде заявили, что 30-летний украинец "умышленно участвовал в разведке потенциальных целей с целью проведения диверсий в интересах российского государственного образования". Там сообщили:

"По просьбе знакомого из оккупированного Россией Мариуполя он организовал перевозку GPS-трекеров, которые передавали данные о местонахождении во время транзита из Германии в Украину".

При этом, как сообщил журналистам пресс-секретарь суда Ларс Кемнер, при вынесении приговора учитывался тот факт, что действия этого осужденного совершались задолго до фактического совершения диверсии.

Адвокат Мартин Хейзинг, представлявший интересы одного из оправданных подсудимых, сообщил, что его клиент может столкнуться с негативными последствиями, если вернётся в Украину после политически чувствительного судебного процесса.

Диверсии в Германии

Как сообщал УНИАН, еще в августе 2025 года распространялась информация о том, что в Германии растет угроза российских диверсий на железной дороге.

В начале августа 2026 года стало известно, что в аэропорту немецкого города Лейпциг рядом с украинским самолетом был обнаружен дрон, оснащенный взрывчаткой.

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