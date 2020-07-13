В Германии мужчина с луком отобрал у полицейских оружие и убежал в лес: детали инцидента

Мужчина вооружен луком, стрелами, ножом и пистолетом.

В немецком городе Оппенау 31-летний мужчина с луком отобрал оружие у полицейских и сбежал. Теперь его разыскивает полиция со спецназом и вертолетами.

Об этом сообщило немецкое издание Die Welt.

Полиции сообщили о подозрительном человеке. Когда правоохранители прибыли на место, они обнаружили, что мужчина вооружен луком, стрелами, ножом и пистолетом.

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Пока не сообщается, как именно он смог отобрать у правоохранителей оружие и убежать в лес.

Полиция перекрыла улицы в округе Оппенау и просит жителей оставаться дома. Психологическое состояние мужчины и уровень его опасности для окружающих не определены.

Ранее у него уже были проблемы с законом и конфликты с полицией.

Как сообщал ранее УНИАН, в немецком городе Изерлон мужчина с ножом набросился на людей на вокзале, в результате нападения убиты двое человек.

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