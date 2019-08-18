В Германии мужчина с ножом напал на людей на вокзале, есть погибшие
17:04, 18 августа 2019Мир
244 0
При аресте нападавший сопротивления не оказывал.
Иллюстрация / REUTERS
В немецком городе Изерлон мужчина с ножом набросился на людей на вокзале, в результате нападения убиты двое людей.
Читайте такжеВ Норвегии мужчина в униформе устроил стрельбу в мечети
Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
"Среди жертв - 23-летний парень и 32-летняя женщина, которая была с двухмесячным ребенком. Ребенок в результате нападения не пострадал", - говорится в сообщении.
После убийства нападавший сел на пол и ожидал приезда полиции.
В данный момент мотивы нападения выясняет полиция.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter