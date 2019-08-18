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В Германии мужчина с ножом напал на людей на вокзале, есть погибшие

17:04, 18 августа 2019
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

"Среди жертв - 23-летний парень и 32-летняя женщина, которая была с двухмесячным ребенком. Ребенок в результате нападения не пострадал", - говорится в сообщении.

После убийства нападавший сел на пол и ожидал приезда полиции.

В данный момент мотивы нападения выясняет полиция

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