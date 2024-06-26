ДТП произошло подороге в аэропорт.

Кортеж премьер-министра Венгрии Виктора Орбана попал в ДТП в немецком Штутгарте по дороге в аэропорт, в результате аварии погиб один из сопровождавших кортеж полицейских, сообщает Bild.

Отмечается, что авария произошла около 11:15, примерно в восьми километрах от аэропорта. 69-летняя женщина на своем BMW не заметила шлагбаум для колонны Орбана, выехала на перекресток и врезалась в мотоцикл полицейского, сопровождавшего машину венгерского премьера.

Второй мотоцикл отбросило на автомобили, ожидавшие у шлагбаума, при этом загорелся вытекавший в результате столкновения бензин.

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В результате ДТП оба офицера получили тяжелые травмы. 61-летний полицейский вскоре скончался в больнице.

Виктор Орбан находился в Германии на чемпионате Европы по футболу.

Виктор Орбан - новости

Ранее Орбан раскритиковал политику Германии последних лет и сказал, что эта страна больше не выглядит так, как еще 10 лет назад.

"Она больше не имеет прежнего вкуса, не пахнет так, как раньше. Эта Германия больше не является той Германией, которую нам ставили в пример наши бабушки и дедушки, родители", - выразил мнение Орбан о миграции в Германии.

Ранее ЕС оштрафовал Венгрию за нарушение правил обращения с мигрантами и беженцами, при этом премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал компенсировать эти убытки за счет учреждений, которые помогали Украине в войне против России.

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