В Венгрии введут специальный налог, чтобы оплатить штраф, наложенный Евросоюзом на Будапешт.

ЕС оштрафовал Венгрию за нарушение правил обращения с мигрантами и беженцами. Как пишет Bloomberg, премьер-министр страны Виктор Орбан пообещал компенсировать эти убытки за счет учреждений, которые помогали Украине в ее борьбе против российского агрессора.

Во время своего визита в Берлин в пятницу Орбан заявил, что он планирует покрыть расходы на штраф за счет учреждений, которые, по его мнению, финансировали войну в Украине. По словам Орбана, его чиновники уже работают над законодательством, которое переложит штраф на "спекулянтов", которые "наживаются" или дают займы для финансирования войны в Украине, или которые получают выгоду от мигрантов.

Венгерский премьер не предоставил дополнительных подробностей о том, какие именно учреждения или лица будут платить дополнительный сбор. Но, как отмечает Bloomberg, Орбан действительно имеет историю введения специальных налогов для банков и других отраслей, чтобы закрыть дыры в бюджете.

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Кроме того, во время визита в Германию Орбан повторил свои заявления о том, что ЕС и Германия в частности якобы сеют беспорядок и помогают уменьшить количество "белых людей" в Европе, впуская мигрантов.

Венгрию оштрафовали из-за мигрантов

Как писал УНИАН, на днях Высший суд ЕС оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро единовременной выплаты за систематические нарушения правил предоставления убежища. Также страна дополнительно оштрафована за игнорирование предыдущего решения Европейского суда - на 1 млн евро за каждый день невыполнения предписания суда от 2020 года.

В частности Будапешт обвиняют в жестоком отношении к сирийцам, которые прибывают в Венгрию, ища убежища из-за войны на родине. В частности Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией, а также несколько транзитных зон для содержания искателей убежища на границе с Сербией. Впоследствии эти транзитные зоны были закрыты.

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