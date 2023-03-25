Полиция взяла нападавшего под стражу.

В субботу, 25 марта, в Хельсинки 38-летний мужчина совершил нападение на депутата парламента Финляндии Бена Зисковича (Национальная коалиционная партия). Депутат говорит, что злоумышленник мотивировал свое нападение на него тем, что политик поддерживает путь страны в НАТО.

Как сообщает Yle, Зискович, который как раз пытается переизбраться на еще один срок, вместе с членами своей избирательной группы ждал поезд метро на платформе. Тогда к ним подошел мужчина, начал агрессивно вести себя и угрожать.

"Мужчина начал кричать о НАТО, как он хотел бы меня убить и толкнуть под метро, которое было за моей спиной. После этого он ударил меня рукой в лицо, худшего не произошло", – рассказывает Зискович.

Видео дня

Во время инцидента Зискович поцарапал руку и колено. Он также рассказал, что просил свидетелей снимать нападавшего. Один из роликов с места в конце концов попал в сеть. Охранники метро задержали нападавшего, а полиция взяла под стражу.

Депутат заявил, что у нападавшего, который, по его словам, не был похож не неуравновешенного или пьяного, был явный политический мотив. Зискович утверждает, что нападавший оскорблял его из-за того, что он еврей, и из-за поддержки НАТО.

В полиции подтвердили, что нападавшего допрашивают, и по итогам, вероятно, отпустят. Также подтвердили, что депутат подал заявление. Сейчас инцидент расследуют как нападение и угрозы, говорят в полиции.

Президент страны Саули Ниинисте написал в Twitter об атаке, что "ненависть, угрозы и даже насилие во время выборов являются посягательством на народовластие".

Нападение произошло во время парламентских выборов и тогда, когда Турция - одна из двух последних стран НАТО - активизировала работу по ратификации заявки Финляндии на вступление в Альянс.

Ситуация в Финляндии-что надо знать

В среду, 22 марта, в Финляндии началось досрочное голосование на парламентских выборах. До 28 марта финны могут проголосовать за своего кандидата в депутаты.

Основные игроки - правая оппозиционная партия Национальная коалиционная партия Финляндии, националистическая партия "Истинные финны" и Социал-демократическая партия Финляндии, лидером которой является премьера Санна Марин.

В этом же месяце стало известно, что Турции начнет утверждение заявки Финляндии на вступление в НАТО. Рассмотрение заявки, поданной страной на фоне полномасштабной войны в Украине, развязанной Россией, начала и Венгрия. Это последние две страны из 30 стран-членов НАТО, которые не ратифицировали заявки Финляндии и ее стратегического партнера Швеции.

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