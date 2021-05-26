Секторальные санкции планируется ввести до августа.

В Европейском Союзе в июне одобрят четвертый пакет санкций против Беларуси, в том числе из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске.

Об этом сообщил журналист Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

Читайте также"Террор нужно остановить": оппозиция Беларуси анонсировала "активную фазу протеста" (видео)"Четвертый пакет санкций в отношении Беларуси должен быть одобрен в июне. Тогда же в список должны войти лица, ответственные за принудительную посадку самолета рейса Ryanair", – написал Йозвяк.

Также он добавил, что для введения секторальных санкций понадобится больше времени, но планируется это сделать до летнего перерыва в институтах ЕС в августе.

Санкции против Беларуси: что известно

25 мая главы государств и правительств стран-членов Европейского Союза на саммите ЕС договорились подготовить новые санкции против Беларуси из-за принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске.

2 октября 2020 года Евросоюз ввел санкции против 40 белорусских чиновников, впоследствии, 6 ноября, – еще против 14, а также Александра Лукашенко. Решение о введении ограничительных мер принято из-за подавления мирных протестов и фальсификации результатов президентских выборов.

17 декабря 2020 года Совет ЕС ввел третий пакет санкций против 29 человек и 7 компаний из Беларуси. Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд и заморозку активов. Гражданам из стран-членов Евросоюза запрещено оказывать финансовую помощь всем физическим и юридическим лицам из Беларуси, которые попали под санкции.

Последние события в Беларуси

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская отметила, что "совершенно очевидно, что это операция спецслужб по захвату самолета - ради того, чтобы задержать активиста и блогера Протасевича".

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

Обстоятельства вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске будет расследовать международная организация гражданской авиации (ИКАО).

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Автор: Виталий Саенко