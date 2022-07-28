Там отметили, что санкции ЕС направлены конкретно на правительство и экономическую элиту РФ.

Европейский союз не сможет ввести полный запрет на выдачу виз гражданам России, так как это не отвечает визовой политике ЕС.

Об этом сообщили в Еврокомиссии в ответ на запрос финского издания Helsingin Sanomat.

Там отметили, что санкции против РФ направлены конкретно на правительство и экономическую элиту. Их цель не допустить финансирования агрессивной войны в Украине.

"Всегда есть группы людей, которым должны быть выданы визы, такие как гуманитарные лица, члены семьи, журналисты и диссиденты", - добавили в ведомстве.

Однако в ответ на вопрос, поднимался ли такой вопрос на заседаниях, в ЕК отказались отвечать, сославшись на конфиденциальность обсуждений.

Отмечается, что в Финляндии продолжается дискуссия об ограничении выдачи туристических виз россиянам. Финнов раздражает, что россияне продолжают ехать в Финляндию и Европу в то время, как РФ находится в состоянии войны с Украиной.

Хельсинки рассматривают возможность ограничения выдачи туристических виз, в частности, путем ограничений в приеме заявок и более частых отказов.

Напомним, ранее Эстония предложила Евросоюзу запретить выдавать визы россиянам.

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