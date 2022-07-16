Разрешения на оружие для граждан РФ и Беларуси будут признаны недействительными и их дальнейшая выдача будет прекращена

На пятом месяце полномасштабного военного вторжения России в Украину Эстония приняла решение о необходимости запрета на владение оружием для граждан РФ и Беларуси.

Об этом сообщает ERR.

Как говорится в части нового коалиционного соглашения, в Эстонии гражданам страны-оккупанта России и ее союзницы Беларуси запретят иметь оружие. Уже выданные лицензии будут аннулированы.

"Разрешения на оружие для граждан РФ и Беларуси будут признаны недействительными и их дальнейшая выдача будет прекращена", – говорится в коалиционном соглашении.

Поскольку аннулирование лицензий требует изменений в законах, на реализацию уйдет несколько месяцев, прогнозирует будущий глава МВД страны.

Война в Украине и Эстония:

16 июля 2022 года стало известно о том, что государственный департамент США одобрил возможную продажу Эстонии ракетных систем залпового огня HIMARS в рамках отдельных сделок, общая стоимость которых может составить более 1,5 миллиарда долларов.

Утвержденный для Эстонии пакет будет включать до шести пусковых установок высокомобильной артиллерийской ракетной системы M142 (HIMARS), боеприпасы, вспомогательное оборудование, запасные части и техническую поддержку, сообщил Пентагон.

Вас также могут заинтересовать новости: