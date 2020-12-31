Жесткий новогодний «локдаун» связан с угрозой нового штамма коронавируса.

В индийском Дели городские власти ввели жесткие карантинные ограничения в новогоднюю ночь.

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Как сообщает The Indian Express, в городе введен комендансткий час, в общественных местах запрещены собрания из более чем 5 человек. С 23:00 31 декабря до 6:00 первого января запрещено проведение массовых мероприятий и собраний.

В то же время, в некоторых случаях власть будет давать разрешение на проведение мероприятий.

Жесткий новогодний «локдаун» связан с угрозой нового штамма коронавируса, который был найден в Великобритании.

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Автор: Дмитрий Захаров