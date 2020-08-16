В центр Минска движется большая колонна оппозиционеров (фото)

Люди с красно-белыми белорусскими флагами одеты в светлую одежду они несут шарики, ленты и транспаранты.

По состоянию на 13:20 по проспекту Дзержинского в Минске движется большая колонна людей с красно-белыми флагами.

Читайте такжеБеларусь в октябре ждет делегацию из Украины, несмотря на протесты

Как сообщает Onliner, люди с красно-белыми белорусскими флагами одеты в светлую одежду. Они несут шарики, ленты и транспаранты.

Колонна поэтапно пересекает пешеходные переходы.

Протесты в Беларуси: что происходит

Оппозиция анонсировала на сегодня проведение самого масштабного марша свободы в истории страны. Мероприятие в Минске начнется с проспекта Независимости, участники пройдут по центральным улицам и площадям. Марш состоится и в других городах и населенных пунктах страны.

В свою очередь, власть устроила в центре Минска крупный провластный митинг. По сообщениям очевидцев, на акцию "добровольно-принудительно" свозили бюджетников со всей страны.

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. В ЦИК обнародовали предварительные результаты. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за Светлану Тихановскую - 9,9%, за Анну Канопацкую - 1,68%, за Сергея Черечня - 1,13%, за Андрея Дмитриева - 1,04%, против всех - 6,02%.

9 августа вечером тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками. В Минске сотрудники правоохранительных органов стреляли в протестующих резиновыми пулями.

В понедельник вечером протесты возобновились. Силовики в Минске вновь открыли огонь по людям. В МВД Беларуси подтвердили гибель одного из демонстрантов.

В последующие дни по всей Беларуси также проходили мирные акции протеста. Силовики жестоко разгоняли и проводили массовые задержания, избивая людей дубинками, применяя светошумовые гранаты и резиновые пули. На сегодня известно о двух погибших.

В ООН осудили насилие и нарушение прав человека в Беларуси, ряд стран призвал Минск остановить насилие.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram