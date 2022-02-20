Глава британского МИД считает, что этот сценарий может произойти "уже на следующей неделе".

Украина может столкнуться с наихудшим сценарием российского вторжения уже на следующей неделе, а Европа - с одной из самых опасных ситуаций с безопасностью с начала XX века.

Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, 19 февраля, пишет The Guardian.

"Нам нужно подготовиться к наихудшему сценарию, и этот наихудший сценарий может произойти уже на следующей неделе. Реальность такова, что Россия действительно хочет вернуть время назад - они хотят вернуться в 1990-е годы и раньше", - сказала Трасс.

Она отметила, что за последнюю неделю произошло удвоение дезинформации, а также "операции под чужим флагом на Донбассе".

"Боюсь, Россия показала несерьезное отношение к дипломатии. ... Мы должны быть сильными, потому что это единственное, что понимает Россия", - добавила политик.

Кроме того, выступая на конференции, Трасс заявила о необходимости сделать нынешнюю систему коллективной безопасности более глобальной, а также развивать достижения в области космоса и новых технологий - такие, как гиперзвуковое оружие.

"Евроатлантическая безопасность неотделима от безопасности Индо-Тихоокеанского региона", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 19 февраля на фронте было зафиксировано 122 нарушения режима перемирия за сутки, из которых 108 - с применением запрещенного "Минском" оружия. Двое украинских военных погибли, четверо ранены.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный официально заявил, что российские кадровые военные и спецслужбы готовят террористические акты на оккупированных территориях Донбасса, чтобы ввести в Украину вооруженные силы РФ под видом "миротворцев".

Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что Россия планирует вторжение в Украину в ближайшее время.

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