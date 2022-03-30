Великобритания переходит к "новой фазе" поддержки Украины и правительство рассматривает, какое военное оборудование может предоставить.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил Кабинету министров, что хочет предоставить Украине более смертоносное оружие, поскольку Владимир Путин может ухудшить ситуацию.

Пр это сообщает The Times.

Начальник штаба обороны адмирал сэр Тони Радакін провел брифинг для министров, в котором сказал, что конфликт перерос в "более традиционную войну", так как Украина перешла от попытки дать отпор российским войскам в удержание и отвоевывание территории.

По его словам, Великобритания переходит к "новой фазе" поддержки Украины, и правительство рассматривает, какое военное оборудование она может предоставить. "Украинская армия не только удерживает крупные города, она заставляет россиян отступать. Наша поддержка должна измениться вместе с этим", – сообщил источник в кабинете министров.

Ранее сообщалось, что британская разведка назвала две причины вывод российских войск из-под Киева . Россия признала, что потеряла инициативу в районе Киева, наступление российских оккупантов там не достигло своей цели.

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