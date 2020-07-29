Задержание боевиков "Вагнера": Беларусь перебрасывает дополнительное войско на границу с РФ

В Беларуси также хотят "прикрутить гайки" предвыборным протестам.

Беларусь укрепит свою границу с Россией после задержания уже 33 россиян – членов ЧВК «Вагнера», которую связывают непосредственно с российским президентом Владимиром Путиным.

Такое решение приняли на экстренном заседании СНБО Беларуси 29 июля, передает Белта.

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«В частности, границу с РФ в рамках изучения ситуации, отслеживания лиц, которые пересекают государственную границу, в том числе на зеленой границе. Эти силы будут существенно усилены», – заявил секретарь белорусского СНБО Андрей Равков.

Также он обратил внимание на безопасность проведения массовых мероприятий, в том числе – связанными с избирательной кампанией.

«С усилением контроля за допуском в места проведения мероприятий, обеспечению безопасности, проверки людей. Поскольку по организационной структуре у задержанных людей четко прослеживаются определенные направления: снайперы, подрывники, айтишники. С учетом этого будет введен ряд мер организационного характера по вопросам обеспечения безопасности», – сказал Равков.

Как сообщал УНИАН, 32 наемника, которых сегодня ночью задержали сотрудники правоохранительных органов Беларуси под Минском, оказались членами российской частной военной компании Вагнера.

Справка УНИАН. Так называемая частная военная компания «Вагнер» – это закрытая организация, тысячи наемников которой воюют по всему миру и в Украине в частности. Иностранные СМИ связывают деятельность ПГК непосредственно с главой Кремля Владимиром Путиным.

ЧВК "Вагнер" известна жестоким обращением с военными пленными и мирными жителями. Самих боевиков не раз обнаруживали в горячих точках мира после публикации в сети их зверств. Некоторые из членов компании этого даже не скрывали.

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