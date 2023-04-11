Руководителей учреждений высшего образования призвали обдумать эту идею.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович предложил вернуть практику призыва на военную службу студентов.

Такое предложение он высказал в ходе совещания с руководителями учреждений высшего образования, пишет БЕЛТА. Он сказал, что ректоры должны это обдумать и подать свои предложения в Государственный секретариат Совбеза.

"Как обучать студентов на военных кафедрах, как вообще они смотрят и относятся к тому, чтобы студентов призывать в Вооруженные Силы, как это было когда-то в Советском Союзе. Ведь все новое - это хорошо забытое старое", - сказал он.

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По его словам, на мужчину, который поступил в ВУЗ, пошел служить, а через год вернулся на второй-третий курс "зрелым", и "девушки будут по-другому смотреть".

"И он по-другому осмыслит то, для чего он вообще поступил в высшее учебное заведение. И уже на военных кафедрах можно уменьшить количество часов для обучения в последующем. Кто-то уже осознанно поступит на военную кафедру, а кто-то посчитает, что это ему не нужно, послужив в армии", - сказал Вольфович.

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Как сообщал УНИАН, в начале марта самопровозглашенный президент РБ Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников и военнослужащих.

На следующий день он подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. В том же месяце они сформировали зенитный ракетный полк примерно в 60 километрах от границы с Украиной.

Позже президент РФ Путин сообщил, что на территории Беларуси строят специальное хранилище для тактического ядерного оружия.

Лукашенко позже заявил, что договорится с российским диктатором и о размещении стратегического ядерного оружия, если "надо будет".

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