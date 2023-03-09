Также вводится ответственность за дискредитацию Вооруженных Сил.

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, вводящий смертную казнь за госизмену для чиновников и военных.

В пресс-службе пишут, что законом "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" предусматривается распространение уголовной ответственности за измену государству, совершенную должностным лицом, на всех лиц, занимающих госдолжности.

"При этом за измену государству, совершенную должностным лицом или военнослужащим, вводится возможность применения исключительной меры наказания - смертной казни", - говорится в сообщении.

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Поправки также предусматривают уголовную ответственность за пропаганду терроризма, дискредитацию Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований, военизированных организаций и нарушение требований по защите государственных секретов.

Срок задержания подозреваемых в совершении измены государству, заговоре или иных действиях с целью захвата государственной власти, шпионаже и агентурной деятельности увеличивают с трех до десяти суток.

Смертная казнь в Беларусь

Согласно законодательству Беларуси, к смертной казни может быть приговорен мужчин, совершивший преступление после совершеннолетия и не достигший 65 лет. Она производится путём расстрела.

Беларусь - единственная страна в Европе, в которой применяется смертная казнь. Из-за этого Евросоюз и ПАСЕ неоднократно критиковали власти страны.

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